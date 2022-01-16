Üye Girişi
EVLAT NÖBETİNDEKİ AMCADAN YEĞENİNE YOLUNU GÖZLÜYORUZ, DÖN GEL EVİNE - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AMCADAN YEĞENİNE YOLUNU GÖZLÜYORUZ, DÖN GEL EVİNE

16.01.2022 12:14

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 253 ailenin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi 867'nci günde de devam etti.

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 253 ailenin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi 867'nci günde de devam etti. Hakkari'de 2013 yılında 13 yaşındayken kaçırılan yeğeni Besna Kaplan için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Vahap Kaplan, yeğenine teslim ol çağrısında bulunarak, 'Annen vefat etti, baban da hasta, hepimiz senin yolunu gözlüyoruz. Dön gel evine' dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 867 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

2013 yılında henüz 13 yaşındayken Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kaçırılan yeğeni Besna Kaplan için evlat nöbetini sürdüren Vahap Kaplan, yeğenini almadan evlat nöbetine son vermeyeceklerini söyledi. Yeğenine teslim ol çağrısında bulunan Kaplan, 'Yeğenim annen vefat etti, baban da hasta, ben geldim. Buradan seni almadan da dönmeyeceğim. Kaç gel evine, senin yolunu gözlüyoruz' dedi.

Kaplan, 'Yeğenim Besna için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden buraya geldim. Yaklaşık 2 yıldan beri burada evlat nöbetindeyim. Yeğenimin gelmesini istiyoruz. Annesi vefat etti, babası da hasta olduğu için ben geldim buraya. Evlat nöbetine sonuna kadar devam edeceğiz. Çocuklarımızı da almadan buradan gitmeyeceğiz. Eğer sesimizi duyuyorsa, bizi görebiliyorsa bir an önce o örgütün elinden kaçıp gelmesini istiyoruz. Dört gözle yolunu gözlüyoruz' diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AMCADAN YEĞENİNE YOLUNU GÖZLÜYORUZ, DÖN GEL EVİNE
EVLAT NÖBETİNDEKİ AMCADAN YEĞENİNE YOLUNU GÖZLÜYORUZ, DÖN GEL EVİNE
EVLAT NÖBETİNDEKİ AMCADAN YEĞENİNE YOLUNU GÖZLÜYORUZ, DÖN GEL EVİNE
EVLAT NÖBETİNDEKİ AMCADAN YEĞENİNE YOLUNU GÖZLÜYORUZ, DÖN GEL EVİNE

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AMCADAN YEĞENİNE YOLUNU GÖZLÜYORUZ, DÖN GEL EVİNE - Son Dakika


Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor         
12:24
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
12:24 Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor
12:04 Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi
11:44 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için kritik günler!
11:27 Topraktan bir türlü çıkarılmayan kafatası hemen korumaya alındı
11:08 Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak
11:06 Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 12:36:39. #1.11#
SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ AMCADAN YEĞENİNE YOLUNU GÖZLÜYORUZ, DÖN GEL EVİNE - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement