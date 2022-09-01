Evlat nöbetindeki anne 30 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anne 30 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor

01.09.2022 22:08

Evlat nöbetindeki anne 30 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hatun Yüceyurt, 30 yıldır dağda olan oğlunun yolunu gözlüyor.

Evlat nöbetindeki anne 30 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hatun Yüceyurt, 30 yıldır dağda olan oğlunun yolunu gözlüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, bin 95'inci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Oğlu için gelip eyleme katıldığını ifade eden Yüceyurt, "Oğlum için buradan gitmeyeceğim. Gelene kadar buradayım. Aileleri gördüm ve bende bu ailelere katılıp yanlarına geldim. Oğlum Serdar, neredeysen gel; yaşlandım. Devletimize teslim ol. Devletimiz çok güzel, vatanımıza teslim ol. Hasretlik bitsin oğlum, yeter. 30 senedir artık çekemiyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Oğlum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki anne 30 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki anne 30 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor - Son Dakika
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