Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum

16.04.2021 15:13
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum, System.String[]

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini bugün de sürdürdü.

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini bugün de sürdürdü. Dağa kaçırılan kızı için eylem yapan Nazlı Sancar, "9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatırıyorum" dedi.

Van ve Hakkari'de, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 8'inci haftada ikinci kez Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. 28 ailenin katıldığı eylemde grup, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP İl binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise kadınların yaptığı eylemi, yüksek sesle müzik çalarak bastırmaya çalıştı. Polis ise dün yaşanan gerginlik nedeniyle, aileleri HDP il binasına fazla yaklaştırmadı.

9,5 YILDIR KIZIMIN MONTUNA SARILARAK YATIYORUMHDP binasında dün bir partilinin cep telefonuyla çekim yapması üzerine çıkan gerginlik sırasında baygınlık geçiren Nazlı Sancar, "592 gündür, kızım Şeyma için bu mücadeleyi veriyorum. Sonsuza kadar da bu mücadeleye devam edeceğim. Biz buraya geliyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Onlar bizi telefonla çekiyorlar, müzik sesi açarak bizi protesto ediyorlar. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri bizi görmelikten, duymazlıktan geliyorlar. Artık yeter, onlar anne değil mi? Ama annelik onlara yetmiyor. Onlarda vicdan yok. Ben dün bayıldım. Bugün zor geldim buraya. Yarım yamalak insan olmuşum artık. 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatırıyorum. Allah bizim hakkımızı bunlara bırakmasın. Bunlarda vicdan, merhamet yok. Burada CHP ve İYİ Parti'ye de sesleniyorum. Bu annelerin, bu ailelerin feryatlarını duysunlar. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu anne ve babaların feryatlarını duyulsun. Artık yeter" dedi.BİZ BU PARTİYİ İSTEMİYORUZ, BU PARTİ BİZE DERT OLDUDağa kaçırılan Kenan Yağmur'un babası Fevzi Yağmur da, "Oğlum 6 yıl önce kaçırıldı. Trabzon'da Kuran-ı Kerim hatim edip, hafızlığı bitirdi. Van'a geldi, Arapça okuyordu. Burada gece yakalayıp götürdüler. Oğlum sağ mı, ölü mü hiçbir haber alamadım. Çocuğumu HDP götürdü. HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Biz bu partiyi istemiyoruz. Bu parti bize dert oldu. Ben devletimizi seviyorum. Devletimiz bizim başımızın tacıdır. Suriye'ye gittim, Kandil'e ve Diyarbakır'a gittim. HDP'lilere küçüğünden, büyüğüne herkesin elini öptüm, bana yardımcı olun dedim. Hepsi bana yüz çevirdi. Oğlumu istiyorum" diye konuştu.Türkiye Kamu-Sen Van Şubesi üyeleri de HDP önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek, karanfil verdi. Kamu Sen Van İl Temsilcisi Suat Sayıcı, 592 gündür, dağda olan evlatları için mücadele eden anne ve babaların yanlarında olduğunu söyledi.

Bir süre HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.


Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum
Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anne: 9,5 yıldır kızımın montuna sarılarak yatıyorum - Son Dakika


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