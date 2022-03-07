EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 9 SENEDİR KADINLAR GÜNÜ KUTLAMIYORUM - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği kızı Zübeyde için Hakkari'den gelip oturma eylemi yapan Esmer Koç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne buruk girdiğini söyledi. Koç, "Maalesef 9 senedir ne Kadınlar Günü'nü gördüm, ne de kutladım. 9 senedir her gün benim ölüm günümdürö dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 917 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

2013'te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, 8 Mart Kadınlar Günü'ne buruk gireceğini söyledi. 9 yıldır kızına hasret olduğunu belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızım 15 yaşındayken ayağından ameliyatlı olmasına rağmen ve daha dikişleri sökülmemişken, yüzde 40 işitme engelli olmasına rağmen dağa götürdüler. 9 sene oldu. Aramadığımız yer, çalmadığımız kapı kalmadı, kızımdan hala bir haber yok. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. 9 senedir doğru dürüst ben kendi evimde oturmadım. Sürekli ayaktayım, kızımın peşindeyim. Ama maalesef benim kızımı ne bana gösterdiler ne de yerini söylediler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'dür. Ama maalesef 9 senedir ne Kadınlar Günü'nü gördüm ne de kutladım. 9 senedir her gün benim ölüm günüm. Çünkü benim kızım, evladım yok. PKK'ya, HDP'ye sesleniyorum. HDP milletvekillerine sesleniyorum, sizin çocuklarınız bir gün iki gün kaybolursa siz ne yapacaksınız ' Benim kızım hasta. Siz onu dağa götürdünüz. Sizin vicdanınız nasıl rahat ' Siz hiç demiyor musunuz bu fakir fukaranın çocukları dağda ölüyor, bizim çocuklarımız ise yanı başımızda. Ben evladımı istiyorum. Kızımı istiyorum. 9 senedir ben kızımın acısını çekiyorum. Artık bizim çocuklarımızı versinler" (DHA)