DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK - Son Dakika

DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK

23.04.2021 16:49

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 599'uncu gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 599'uncu gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Bitlis'te, 2015 yılında üniversite öğrencisiyken, kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek eyleme devam eden Hatice Levent, "Önceki bayramlarımız gülerek, eğlenerek geçiyordu. Fadime'm şiir okuyacak, diye onu takip ediyordum. Bugün de Fadime'm yok. Ne istediler bizim çocuklarımızdan? Anne ve babalar olarak bizim ciğerimizi kopardılar" diyerek, gözyaşı döktü.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'BAYRAMDA ŞİİR OKUYACAK, DİYE TAKİP EDİYORDUM'

Bitlis'te, 2015 yılında 18 yaşında üniversite öğrencisiyken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek, 22 Eylül 2019'da oturma eylemine katılan Hatice Levent, 23 Nisan dolayısıyla duygulandığını söyleyip, gözyaşı döktü. Levent, "Fadime, beni duyuyorsan kaç, gel yavrum. Ben 2 senedir senin peşinde buradayım. Yolunu, izini bilmediğim memleketlerdeyim. Ne olur, dön gel Fadime'm, seni çok özledim. Devletimiz arkamızda, size ceza vermeyecekler; ne olur, dön gel. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ben seni giydirip bayramlara yollardım. Şimdi ne yapıyorsun, nerelerdesin? Bu vicdansızlar sizi nerelere götürdüler? Önceki bayramlarımız gülerek, eğlenerek geçiyordu. Fadime'm şiir okuyacak, diye onu takip ediyordum. Bugün de Fadime'm yok. Ne istediler bizim çocuklarımızdan? Anne ve babalar olarak bizim ciğerimizi kopardılar. O vicdansızların evlatları yanlarında, bizim çocuklarımız nerede?" diye konuştu.

DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK
DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK

Diyarbakır, Terör, Şiir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: BU BAYRAM DA FADİME'M YOK - Son Dakika


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