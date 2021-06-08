DİYARBAKIR EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE CEYLAN'IMI ALANA KADAR BU KAPIDAN GİTMEM - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 645'inci günde de sürüyor. PKK'lı teröristlerce 8 yıl önce kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelen ve evlat nöbetine devam eden Türkan Mutlu, Ben kızımın eline Kur'an-ı Kerim ve kalem verdim. HDP, kızımın elinden bunları aldı; silah verdi. Biz anne olarak evlatlarımızı istiyoruz. Ben Ceylan'ımı alana kadar bu kapıdan gitmem dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar, mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 645 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı, 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'8 SENEDİR CEYLAN'IMIN ACISINI ÇEKİYORUM'

Terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce kaçırılan kızı Ceylan için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da evlat nöbetini sürdürüyor. Kızına teslim olması çağrısında bulanan Mutlu, Kızım, Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne başlayacaktı. HDP benim kızımı kandırdı. Ben kızımın eline Kur'an-ı Kerim ve kalem verdim. HDP, kızımın elinden bunları aldı, silah verdi. Biz anne olarak evlatlarımızı istiyoruz. 8 sene oldu, Ceylan'ımın acısı çekiyorum. Benim çocuğumu, bana karşı konuşturdular. Beyinlerini zehirliyorlar. Bütün HDP'li milletvekili annelere sesleniyorum. Siz anne değil misiniz Sizin akşam eve gidince vicdanınız sızlamıyor mu Bütün dünya Diyarbakır annelerini duysun. Bir hafta kendinizi bizim yerimize koyun, nasıl dayanacaksınız Ben 8 senedir Ceylan'ımın acısını çekiyorum. Ceylan'ımı istiyorum. Ceylan'ımı alana kadar bu kapıdan gitmem. Benim Ceylan'ımı HDP aldı, PKK'ya verdi. Ceylan, beni görüyorsan, duyuyorsan çık gel diye konuştu.