Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi: "Orası boş dava, annenin yuvasından başka güzel bir yer yok" - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi: "Orası boş dava, annenin yuvasından başka güzel bir yer yok"

20.10.2022 09:30

Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi: "Orası boş dava, annenin yuvasından başka güzel bir yer yok"DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 144 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi: "Orası boş dava, annenin yuvasından başka güzel bir yer yok"

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 144 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 144'üncü gününde devam ediyor. 8 yıl önce 23 yaşındayken kızı Hatun Çiçek'in dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek (57), kızının hasretiyle yandığını söyledi. Bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden anne Çiçek, "Diyarbakır'dan katıldım, kızım gelmeyene kadar kalkmayacağım. Sadece benim evladım değil, hepsini göndersinler. Bu aileler burada dört gözle onları bekliyor. Kızım beni görüyorsan, seni çok özledim. Kardeşlerin seni bekliyor, gel seni çok özlemişim. Yuvana dön orası boş dava. Annenin yuvasından başka güzel bir yer yok" dedi.

Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi: 'Orası boş dava, annenin yuvasından başka güzel bir yer yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki anne dağdaki kızına seslendi: "Orası boş dava, annenin yuvasından başka güzel bir yer yok" - Son Dakika
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