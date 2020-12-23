Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım' - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'

23.12.2020 17:07
Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım', System.String[]

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, terör örgütü PKK yanlısı sitelerde 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan'ın öldüğüne dair çıkan haberlere inanmadığını belirterek, "Oğlumu ölü veya...

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, terör örgütü PKK yanlısı sitelerde 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan'ın öldüğüne dair çıkan haberlere inanmadığını belirterek, "Oğlumu ölü veya diri istiyorum" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemini 479'uncu günde sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan'ın öldüğüne dair terör örgütü PKK yanlısı internet sitelerinde haberler çıktığını belirtti. Oğlunun öldüğü yönünde çıkan haberlere inanmadığını söyleyen Üçdağ; "Hakkımız olan çocuklarımızı, istiyoruz. Eyleme katıldığımdan bu yana HDP milletvekilleri Leyla Güven ile Sezai Temelli, beni evlat nöbetinden kaldırmak için 'Oğlun bizde değil DAEŞ'te' dediler. Vazgeçmeyeceğim, burada eylemimi sürdüreceğim" dedi.

'OĞLUM ÖLDÜYSE MEZARI NEREDE?'Oğlunun öldüğüyle ilgili Üçdağ, "Bu haberlere inanmıyorum. Beni, yıldırmak için oyun yapıyorlar" diye konuştu. Oğlunun DNA testi yapılmadan öldüğüne inanmayacağını ifade eden Mevlüde Üçdağ, "Öldüyse kemikleri, mezarı nerede? Oğlumu ölü veya diri istiyorum. Almadan da buradan kalkmayacağım. Bu direnişi, 'başka çocukları da kandırmasınlar' diye sürdüreceğiz. Evlat nöbetindeki anneleri, caydıramayacaklar. 'Özgürlük' adı altında çocukları dağa kaçırdınız. Çözüm dağda değil. Devlet dağda kurulmuyor. Annelerden ayırdığınız evlatların, özgürlüklerini geri verin. Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece hain parti ve uzantısı taşeron terör örgütü PKK, hayalini kurduğu Kürdistan hiçbir zaman kurulamayacak. Buna, izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, valimize, emniyet müdürümüze güveniyorum. Birçok aile, çocuğuna kavuştu. Benimkinin de geleceğine inanıyorum. Güçlü devletimizin, kolluk kuvvetleriyle birlik beraberlik içinde PKK ve uzantısı HDP'yi bitirmeden mücadelemize son vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA TEPKİAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinen Üçdağ, şunları söyledi: "9-12 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyorlar. Neden Avrupa 'çocukları bırakın' demiyor. Ama Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyor. Onlar bilgimiz ve isteğimiz dışında çocuklarımızı almış, silahın önüne vermişler. Hala Demirtaş'ın tahliyesini söylüyorlar. HDP'liler Kürtlerin temsilcisi değil. Bizim temsilcimiz olsalardı sorunumuza çözüm bulur, yanımıza gelirlerdi. Onların umurunda değiliz. Onlar Kandil'in milletvekilleridir. Avrupa İnsan Hakları temsilcileri de önce bizim esir olan çocuklarımızı istesin. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız".

Mevlüde Üçdağ'a destek veren diğer aileler açıklamasının ardından, HDP ve PKK aleyhine sloganlar atıp 'Evlat Nöbeti'ne kaldıkları yerden devam ettiler.


Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'
Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'
Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'
Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'
Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'
Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'
Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım'

Halkların Demokratik Partisi, Ramazan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu Pınar Gültekin'in katilinin ifadesi kan dondurdu: Pınar'ı yakarken kardeşine "Kokoreç yakıyorum" demiş Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı Ankara'da polisi şehit edip, 3 kişiyi de yaralayan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Altının kilogramı 457 bin 600 liraya geriledi Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Yasa dışı yollardan maymun alan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı         
17:58
Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi Eski dünya güzeli Norma Cappagli, otobüs altında kalarak can verdi         
17:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz         
17:21
Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
17:08
22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu 22 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ölü bulundu         
16:58
Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak         
16:39
Eski eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım Eski eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım         
16:21
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi         
15:19
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam         
14:38
Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı         
14:28
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor         
12:09
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 18:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei