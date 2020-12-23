Evlat nöbetindeki anne: 'DNA testi yapılana kadar öldüğüne inanmayacağım' - Son Dakika

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, terör örgütü PKK yanlısı sitelerde 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan'ın öldüğüne dair çıkan haberlere inanmadığını belirterek, "Oğlumu ölü veya diri istiyorum" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemini 479'uncu günde sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Ramazan'ın öldüğüne dair terör örgütü PKK yanlısı internet sitelerinde haberler çıktığını belirtti. Oğlunun öldüğü yönünde çıkan haberlere inanmadığını söyleyen Üçdağ; "Hakkımız olan çocuklarımızı, istiyoruz. Eyleme katıldığımdan bu yana HDP milletvekilleri Leyla Güven ile Sezai Temelli, beni evlat nöbetinden kaldırmak için 'Oğlun bizde değil DAEŞ'te' dediler. Vazgeçmeyeceğim, burada eylemimi sürdüreceğim" dedi.

'OĞLUM ÖLDÜYSE MEZARI NEREDE?'Oğlunun öldüğüyle ilgili Üçdağ, "Bu haberlere inanmıyorum. Beni, yıldırmak için oyun yapıyorlar" diye konuştu. Oğlunun DNA testi yapılmadan öldüğüne inanmayacağını ifade eden Mevlüde Üçdağ, "Öldüyse kemikleri, mezarı nerede? Oğlumu ölü veya diri istiyorum. Almadan da buradan kalkmayacağım. Bu direnişi, 'başka çocukları da kandırmasınlar' diye sürdüreceğiz. Evlat nöbetindeki anneleri, caydıramayacaklar. 'Özgürlük' adı altında çocukları dağa kaçırdınız. Çözüm dağda değil. Devlet dağda kurulmuyor. Annelerden ayırdığınız evlatların, özgürlüklerini geri verin. Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece hain parti ve uzantısı taşeron terör örgütü PKK, hayalini kurduğu Kürdistan hiçbir zaman kurulamayacak. Buna, izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, valimize, emniyet müdürümüze güveniyorum. Birçok aile, çocuğuna kavuştu. Benimkinin de geleceğine inanıyorum. Güçlü devletimizin, kolluk kuvvetleriyle birlik beraberlik içinde PKK ve uzantısı HDP'yi bitirmeden mücadelemize son vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA TEPKİAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutuklu olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinen Üçdağ, şunları söyledi: "9-12 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyorlar. Neden Avrupa 'çocukları bırakın' demiyor. Ama Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyor. Onlar bilgimiz ve isteğimiz dışında çocuklarımızı almış, silahın önüne vermişler. Hala Demirtaş'ın tahliyesini söylüyorlar. HDP'liler Kürtlerin temsilcisi değil. Bizim temsilcimiz olsalardı sorunumuza çözüm bulur, yanımıza gelirlerdi. Onların umurunda değiliz. Onlar Kandil'in milletvekilleridir. Avrupa İnsan Hakları temsilcileri de önce bizim esir olan çocuklarımızı istesin. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız".

Mevlüde Üçdağ'a destek veren diğer aileler açıklamasının ardından, HDP ve PKK aleyhine sloganlar atıp 'Evlat Nöbeti'ne kaldıkları yerden devam ettiler.