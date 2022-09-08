EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY, OĞLUMUN ASKER ELBİSESİ GİYMESİYDİ - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY, OĞLUMUN ASKER ELBİSESİ GİYMESİYDİ

08.09.2022 13:58

VAN'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

VAN'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. İstanbul'da 8 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan Yetiş Mert'in annesi Saliha Mert, "En çok istediğim şey oğlumun asker elbisesi giymesiydi" diyerek gözyaşı döktü.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 44'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için bir kez daha yüksek sesli müzik açıldı.

'KANDIRILARAK DAĞA GÖTÜRÜLDÜ'

İstanbul'da 8 yıl önce 17 yaşındaki oğlu Yetiş'in dağa kaçırıldığını belirten Saliha Mert, eyleme katılan anneler olarak kararlı olduklarını söyledi. Mert, "Kandilin yolunu kapattık. Buranın sesini de keseceğiz. Biz anneler, babalar kararlıyız. Eylemde 4'üncü senemiz oldu. Durmak yok. Benim oğlum İstanbul'da kandırılarak götürüldü. Benim oğlumun masumiyetinden yararlandılar. En çok istediğim şey oğlumun asker elbisesi giymesiydi. Şimdi de evdeki oğluma söylüyorum. Bizim her şeyimizi hayatımızı, huzurumuzu çalmışlar. Hiçbir şey bizde yok ki. Her şeyimiz olmuş Yetiş" diyerek gözyaşı döktü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY, OĞLUMUN ASKER ELBİSESİ GİYMESİYDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY, OĞLUMUN ASKER ELBİSESİ GİYMESİYDİ - Son Dakika
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