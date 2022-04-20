EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

20.04.2022 14:32

HAKKARİ'de 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan Necibe Çiftçi, 'Ramazan ayında bile burada oturuyoruz, evlatlarımızın yolunu dört gözle bekliyoruz' dedi.

HAKKARİ'de 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Diyarbakır'daki HDP binası önünde oturma eylemi yapan Necibe Çiftçi, 'Ramazan ayında bile burada oturuyoruz, evlatlarımızın yolunu dört gözle bekliyoruz' dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin 961 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Terör örgütü PKK tarafından 2015'te kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi de diğer aileler gibi oturma eylemini sürdürüyor. Büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çifçi'nin, 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çiftçi, 'Benim diğer evladımı şehit ettiler. Çocukları evde perişan. Torunlarım beni çağırıyor dönmem için. 'Bayram geliyor, kim bizi götürecek babamın mezarına' diyorlar. Şimdi de Rojhat için burada oturuyorum. Diğer oğluma kavuşmak istiyorum. Beni duyuyor veya görüyorsan yeter artık, dön gel. Acılar içinde bırakma. Yaz, kış, pandemi ve ramazan demeden senin yolunu bekliyorum. Yeter artık geri gel, teslim ol. Ramazan ayında bile burada oturuyoruz, evlatlarımızın yolunu dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

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Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI, 284 OLDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: EVLATLARIMIZIN YOLUNU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ - Son Dakika
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