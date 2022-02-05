Üye Girişi
Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum

05.02.2022 13:43
Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce, 16 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Aysun için HDP il binası önünde eylem yapan Aydan Arslan, "Kar demeden, kış demeden 50 kilometre öteden buraya geliyorum.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce, 16 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Aysun için HDP il binası önünde eylem yapan Aydan Arslan, "Kar demeden, kış demeden 50 kilometre öteden buraya geliyorum. Ben HDP'den evladımı istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer ailelere de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 258 ailenin 887 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

2015 yılında terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızı Aysun için eylem yapan Aydan Arslan, "Uzun süredir biz burada mücadelemizi devam ettiriyoruz. 7 yıldır benden evladımı koparmışlar. Yine 7 yıl daha geçse ben burada oturur, nöbet tutarım. Hiç kimse beni vazgeçiremez. Ben evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Kar demeden, kış demeden 50 kilometre öteden buraya geliyorum. Ben HDP'den evladımı istiyorum" dedi.'ÇOCUĞUMUZU ALMADAN BU KAPIYI TERK ETMEYECEĞİZ'

5 yıl önce 21 yaşındayken, kaçırılan oğlu Bayram için evlat nöbetini sürdüren Şadin Elhaman ise oğlunu işe gönderdikten sonra bir daha haber alamadığını söyledi. Elhaman, "5 senedir benim oğlumu kandırıp dağa götürmüşler. 3 senedir biz bu kapıdayız. Çocuğumuzu almadan bu kapıyı terk etmeyeceğiz. Bizi tehdit ediyorlar ama o tehditleri de para etmeyecek. Biz bu kapıdan kalkmayacağız" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum
Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum
YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:04 Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:40 Basına kapalı yapılan toplantının detayları ortaya çıktı! Bahçeli: 2023 için hazırlıklı olun
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 13:51:58. #1.13#
SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki anne: HDP'den kızımı istiyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement