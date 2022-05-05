Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında - Son Dakika
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Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında

05.05.2022 13:35

Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, eylemlerinin 35'inci haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında

VAN - Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, eylemlerinin 35'inci haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2021 yılında 35 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"HDP milletvekilleri sizi kandırıyorlar"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, evlatlarından dolayı her bayramın kendileri için buruk geçtiğini belirtti. Kızının gelip devlet güçlerine teslim olmasını isteyen anne Sancar, "Şeyma kızım, sen niye bu zalimlere, hainlere oyuyorsun. Senin için bu kadar gözyaşı döküyoruz. Kardeşlerin 'Şeyma ne zaman gelecek' diye her gün seni bana soruyorlar. Kızım senin baban cezaevinde kanser olmuş. Senin kahrından ölecek. Kızım gel, benim dayanacak gücüm kalmadı. HDP milletvekilleri sizi kandırıyorlar. Sizin yastığını taş, döşeğiniz topraktır."

Oğlu Hamza için eylemlere katılan Zümrüt Salim isimli anne ise çocukları için eylem yaparken, HDP'lilerin de müzikle karşılık vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çocuğunun 14 yaşındayken kandırılıp kaçırıldığını ifade eden Salim, evladının kendisine teslim edilmesini istedi.

Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında
Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında
Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında
Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında
Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında
Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında
Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında
Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında

YORUMLAR
500
Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor 6 bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor 6 bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Van, PKK, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vanlı annelerin evlat mücadelesi 35'inci haftasında - Son Dakika


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