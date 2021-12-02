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Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz

02.12.2021 14:10
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz

VAN'da terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı eylem, 26'ncı haftada da sürdü.

VAN'da terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı eylem, 26'ncı haftada da sürdü. Dağdaki kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Anne ve babalar olarak Kandil'i biz çökerteceğiz, Kandil'in yolunu biz kapatacağız. Biz eminiz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

Van'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 26'ncı haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde, 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalıştı. Aileler ise slogan atarak duruma tepki gösterdi. Müzik sesine tepki gösteren bazı kadınlar, polis barikatını aşıp, binaya girmek istedi, ancak polis izin vermedi.

'SİYASİ PARTİLER ACIMIZA ORTAK OLSUNLAR'Dağa kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, 11 yıldır kızından haber alamadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar kendilerini ziyaret etmediğini söyleyip tepki gösteren Sancar, "Buradan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenmek istiyorum; bu annelerin, babaların feryatlarını hiç mi duymadın? Duydun, gördün. Ama görmemezlikten, duymazlıktan geldin. Ha HDP, ha CHP ikisi de aynı. CHP'nin içerisinde de HDP var. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını istiyor" dedi.Bütün siyasi partilerden kendilerine destek olmalarını isteyen Sancar, "Bizim sesimize ses olsunlar. Bize güç katsınlar. Acımıza, derdimize ortak olsunlar.' Anne ve babalar olarak Kandil'i biz çökerteceğiz, Kandil'in yolunu biz kapatacağız. Biz eminiz hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Ben Şeyma'mı söke söke HDP ve PKK'dan alacağım. Ben 2012'de Kato Dağı'na PKK'nın içine de gittim. Orda da onlara dedim ki; Şeyma'mı söke söke alacağım sizden' O zaman gece 24.00'te Kato Dağı'na gittim. Gitmediğim yer yok Şeyma. 11 yıldır senin peşindeyim. Senin peşini bırakmıyorum, bırakmayacağım. Ben HDP ve PKK'nın karşısında geri adım atmıyorum" dedi.YILLARDIR OĞLUMUN ACISINI ÇEKİYORUM'Eyleme 8 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yunus için katıldığını söyleyen Gülser Alkan ise, "Oğlumdan hiç haber alamıyorum. İstiyorum gelsin. Ben tek başıma yaşıyorum, şeker hastasıyım. Oğlum gelsin. Oğlum kaybolduğunda haberim olmadı. Yıllardır oğlumun acısını çekiyorum" diye konuştu.'OĞLUM İSTANBUL'DA KAYBOLDU'

HDP önündeki evlat eylemine 1,5 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da kaçırılan oğlu Mehmetcan için katılan Aysel Yiğit de, "Çocuğum İstanbul'da kaybolmuştu. Şu an 20 yaşında. 1,5 yıldır hiçbir haber alamıyorum. Abileri İstanbul'da çalışıyordu da onların yanına gitmişti. Nasıl kaybolduğunu bilmiyorum. 'Ne olur oğlum gel teslim ol, korkma "diye seslendi.


Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz
Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz

kandil, Terör, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anne: Kandil'i biz çökerteceğiz - Son Dakika


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