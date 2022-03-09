Evlat nöbetindeki anne: Kanser hastasıyım ama önceliğim yavrum - Son Dakika

DİYARBAKIR HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Eren için Kocaeli'den gelip oturma eylemini sürdüren Fadime Aksu, çocuğundan 8 yıldır haber almadığını belirterek, "Kanser hastasıyım, tedavilerime gidemiyorum. Önceliğim yavrum" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 919 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

'SENİ ÇOK ÖZLEDİM'

2014 yılında 17 yaşındayken Kocaeli'nin Gebze ilçesinden kaçırılan oğlu Eren için evlat nöbetini sürdüren Fadime Aksu, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi. Aksu, "8 yıldır ne gördüm ne duydum. Ne olursun yavrum eğer beni görüyorsan veya duyuyorsan Allah rızası için bana 'Anne geliyorum' de. Ben seni çok özledim yavrum. Her şeye hasret kaldım yavrum. Ablaların memlekette ben burada perişan olduk. Bizi böldüler resmen. Partilere sesleniyorum, hepsi birleşsinler ve çocuklarımızı getirsinler. Biz sadece evlatlarımızın peşindeyiz. Kimsenin zoruyla burada oturmuyoruz, irademizle buraya oturduk. Aileleri gördüm ve Kocaeli'den geldim. Kaç saatlik yoldan geliyorum. Ben kanser hastasıyım, tedavilerime gidemiyorum. Önceliğim yavrum, ne olursun dön gel. Seni çok özledim" diye konuştu.