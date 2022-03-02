EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KIZIMA 7 YILDIR HASRETİM - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KIZIMA 7 YILDIR HASRETİM

02.03.2022 16:10

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Hatun (19) için oturma eylemi yapan Nihal Çiçek, "Kızım için buradayım, HDP'den kızımı istiyorum.

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Hatun (19) için oturma eylemi yapan Nihal Çiçek, "Kızım için buradayım, HDP'den kızımı istiyorum. HDP, kızımı kandırarak dağa kaçırdı. Kızımı versinler. Hatun'a 7 yıldır hasretim" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 912 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

SON GÖRÜŞTÜKLERİNDE 'YARALIYIM' DEMİŞ

Terör örgütü PKK tarafından 2 Mart 2015'te dağa kaçırıldığını belirttiği Hatun için evlat nöbeti tutan Nihal Çiçek, kızının HDP'lilerce kandırıldığını söyledi. Kızını dağa gönderenlerin, kendilerine "Kızın Urfa'ya kocaya kaçmış" dediğini hatırlatan Çiçek, "Oysa yaptığımız araştırmalar neticesinde kızımızın dağa kaçırıldığını tespit ettik" diye konuştu.

Kızını almadan evlat nöbetine son vermeyeceğini kaydeden Nihal Çiçek, "Kızım için buradayım, HDP'den kızımı istiyorum. HDP, kızımı kandırarak dağa kaçırdı. Kızımı versinler. Kızım 2015'te 2 Mart'ta öğle saatlerinde kayboldu. Hatun'a 7 yıldır hasretim. 3-4 kez telefonla görüştüm. Görüşürken bana 'Yaralıyım' dedi sonrasında bir daha görüşemedik" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KIZIMA 7 YILDIR HASRETİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KIZIMA 7 YILDIR HASRETİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KIZIMA 7 YILDIR HASRETİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KIZIMA 7 YILDIR HASRETİM

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: KIZIMA 7 YILDIR HASRETİM - Son Dakika


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