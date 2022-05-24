Evlat nöbetindeki anne Mutlu'dan HDP'ye tepki: "Davaları için kendi çocuklarını göndersinler" - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anne Mutlu'dan HDP'ye tepki: "Davaları için kendi çocuklarını göndersinler"

24.05.2022 13:49
Evlat nöbetindeki anne Mutlu'dan HDP'ye tepki: "Davaları için kendi çocuklarını göndersinler"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 995'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 995'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 995'inci gününe girdi. 8 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, kızına dönmesi çağrısında bulundu.

"Kendi çocuklarını göndersinler, kendi çocuklarına Amerika silahı versinler"

995 gündür HDP'nin kapısında oturduklarını hatırlatan anne Türkan Mutlu, hakları olan evlatlarını istediklerini ifade etti. 11 keredir 20 saatlik yolu çekip Diyarbakır'a gelip evlat nöbetini sürdürdüğünü anımsatan Mutlu, "Nasıl pes edeceğim. Ceylanımdan bir haber almayıncaya kadar pes etmeyeceğim. Ceylan gibilere, bütün çocuklara, zor şartlarda o mağaralarda, dağlarda, taşlarda kalan bütün çocuklara sesleniyorum. Gelsinler, orada o gençlerin ömürleri çürüdü. 17 yaşında götürüldü, 8 yıldır o mağaralarda, dağlarda, taşlarda ömrü gitti. Ceylanımın özgürlüğü, ömrü, hayatı, geleceği, yaşamı, bütün ceylanların geleceği ellerinden alındı. HDP, artık Ceylanım ve Ceylan gibiler in üzerinden elini çeksin. Bizim çocuklarımızı göndersinler. 8 senedir evlat acısı çekiyorum. Benim evladımı bana versinler, kendi çocuklarını göndersinler. Onların önünde, zihinlerinde ir davaları varsa bizim çocuklarımızı göndersinler. Benim ceylanımı bana versinler, kendi çocuklarını göndersinler. Ceylanımın elinden Amerikan, İsrail silahını alsınlar. Kendi çocuklarını göndersinler, kendi çocuklarına Amerika silahı versinler" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki anne Mutlu'dan HDP'ye tepki: 'Davaları için kendi çocuklarını göndersinler' - Son Dakika


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