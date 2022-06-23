Evlat nöbetindeki anne: Oğlumu söke söke PKK'dan aldım, Türkiye'ye asker ettim

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer'in geçen yıl örgütten kaçarak teslim olan ve kına yakılarak askere gönderilen oğlu Mustafa (21), vatani görevini tamamladı. Ailelere destek amacıyla nöbete eşiyle devam eden Biçer, "Oğlumu söke söke aldım, Türkiye'ye asker ettim. Ben zaferlere ulaştım siz de ulaşabilirsiniz. Hep beraber bu çocuklara sahip çıkıp, dağdan indirelim" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 302 ailenin dönüşümlü sürdürdüğü nöbette, 1025'inci güne girildi. Bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbeti tutan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer çifti, geçen yıl terör örgütünden kaçan çocukları Mustafa'ya kavuştu. Çocuklarına kavuşmalarına rağmen eylemlerine devam eden çift, kına yakarak Mustafa'yı askere gönderdi. Mustafa Biçer, 22 Mayıs'ta 6 aylık vatani görevini tamamlayarak evine döndü.

'OĞLUM GÖREVİNİ TAMAMLAYIP DÖNDÜ'Oğlunu 17 Kasım 2018'de terör örgütü PKK'nın pençesine kaptırdığını söyleyen Ayşegül Biçer, şu ifadeleri kullandı: "Bu mücadelede defalarca dile getirmiştim; Evladımı PKK'dan ve siyasi kolu HDP'den söke söke alıp Türk askeri yapacağım diye. Rabbim bana o günleri yaşattı. Oğlumu söke söke aldım Türkiye'ye asker ettim. Çocuğum askerliğini bitirdi. Vatani görevini yerine getirdi. Peygamber ocağına olan hizmetini tamamlayıp evine geri döndü. Bugün kendi evinde. Buradan bütün çocuklara çağrıda bulunuyorum; evlatlarım, kuzularım gelin annenizin babanızın kucağına geri dönün. Bakın benim çocuğum geldi hiçbir ceza almadan asker oldu. Şu anda kendi evinde oturuyor. Bir hiç uğruna ölmeyin. Bakın ben zaferlere ulaştım siz de zaferlere ulaşabilirsiniz. Gelin hep beraber bu çocuklara sahip çıkalım. Evlatlarımızı dağdan indirelim. Hepimiz elimizi taşın altına koyalım."HDP il binası önündeki eyleme ilk günlerde başladıklarını hatırlatan Rauf Biçer ise "Terör örgütünden evladımızı söke söke alacağız diye feryat ettik. Hamdolsun Rabbime devletin gücüyle evladımı söke söke PKK'nın içinden aldık, getirdik, devletimize teslim ettik. Çocuğumu asker ettim. Rabbim nasip ederse evlendireceğim. Çok mutluyuz, sevinçliyiz ama sevincimizi yaşayamıyoruz. İnşallah geri kalan evlatlarımız da geri döner ki bu sevinci hep beraber yaşarız" diye konuştu.