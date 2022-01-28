Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun sesine de hasret kaldık - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 879'uncu günde de devam etti. 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için eylemini sürdüren Sevdet Demir, "Biz onun sesine de hasret kaldık. Her gün onun elbisesiyle fotoğraflarıyla kalkıp oturuyoruz. Her gün 2 rekat namaz kılıyorum, oğlum rüyama gelsin, diye. İçim yanıyor" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 255 ailenin 879 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.