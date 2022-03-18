Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum

18.03.2022 12:39
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum

BATMAN'da terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yunus için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren Remziye Yenidoğan, "Çocuklarımızın kanı üzerinde kendi çocuklarını okutuyorlar.

BATMAN'da terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yunus için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemini sürdüren Remziye Yenidoğan, "Çocuklarımızın kanı üzerinde kendi çocuklarını okutuyorlar. Anneler olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Oğlumun yokluğundan hasta oldum" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 928 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında 17 yaşındayken, Batman'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Yunus'un annesi Remziye Yenidoğan, oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ve sebep olanlara haklarını helal etmediğini belirterek, "Çocuklarımızın kanı üzerinde kendi çocuklarını okutuyorlar. Anneler olarak hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan 270 aileden biri olan Yenidoğan, evladını almadan eylemine son vermeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çocuğum götürüldüğünde 17 yaşındaydı. Çocuğumu HDP'liler kandırdılar. HDP, PKK'ya oğlumu sattı. Kendi çocuklarını benim oğlumun kanı üzerinden okutuyorlar. Bu bir haksızlık değil midir?  Biz anneler olarak hepimiz çocuklarımızı bekliyoruz. Onlar kendi çocuklarına sahip çıkıyorlar, okutuyorlar.  Ben bir anneyim, benim oğlum beni duyuyorsa, görüyorsa gelsin.  Ben oğlumun yokluğundan şeker, sara, tansiyon hastası oldum. Buradan oğluma sesleniyorum. Beni seviyorsa, bana değer veriyorsa, onların yanında kalmasın. Çünkü ben onun annesiyim. Ben ona emek verdim. Onunla ağladım, onunla güldüm. Onlar haindirler. Onların kendilerine faydası yok, kaldı ki benim oğluma mı olacak? Biz anneler burada böyle ağladıkça, burada dert çektikçe onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Çünkü onlar haindirler. Onlar biz annelere hainlik yapıyorlar. Kendi kardeşlerini niye dağa çıkarmıyorlar ? Bizimkileri gönderiyorlar. Biz anneler hiçbirine de hakkımızı helal etmiyoruz."


Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum
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Halkların Demokratik Partisi, Yenidoğan, Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun yokluğundan hasta oldum - Son Dakika


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