Evlat nöbetindeki anne oğluna çağrıda bulundu: "Oradaki çocuklarla birlikte toplanıp gelin" - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anne oğluna çağrıda bulundu: "Oradaki çocuklarla birlikte toplanıp gelin"

07.10.2022 12:36

Evlat nöbetindeki anne oğluna çağrıda bulundu: "Oradaki çocuklarla birlikte toplanıp gelin"DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 131 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki anne oğluna çağrıda bulundu: "Oradaki çocuklarla birlikte toplanıp gelin"

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 131 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 131'inci gününde devam ediyor. 7 yıl önce oğlu Aziz Demir'in HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Güzide Demir, eylemlerinde dördüncü yılda olduklarını hatırlattı.

Evlatlarını istediklerini vurgulayan Demir, "HDP, evlatlarımızı kaçırıp götürüp sattı, PKK'ya verdi. Evladımı istiyorum, oğlumu versinler. Diğer çocuklara ve oğluma çağrım var. Oğlum Aziz, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Oradaki çocuklarla birlikte toplanıp gelin. Güvenlik güçlerimizi teslim olun. Ceza da yok. Eve gel oğlum, seni çok özledim" dedi.

YORUMLAR
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: NE GÜNÜMÜZ GÜN NE BAYRAMIMIZ BAYRAM VAN'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: NE GÜNÜMÜZ GÜN NE BAYRAMIMIZ BAYRAM
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki anne oğluna çağrıda bulundu: 'Oradaki çocuklarla birlikte toplanıp gelin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki anne oğluna çağrıda bulundu: "Oradaki çocuklarla birlikte toplanıp gelin" - Son Dakika
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