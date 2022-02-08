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Evlat nöbetindeki anne, oğlunu HDP'den istiyor - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anne, oğlunu HDP'den istiyor

08.02.2022 15:45

Evlat nöbetindeki anne, oğlunu HDP'den istiyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 890'ıncı gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetindeki anne, oğlunu HDP'den istiyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 890'ıncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 890'nıncı gününde sürüyor.

23 yaşındayken Sakarya'da üniversite öğrencisi maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun Sakarya'da üniversite okurken HDP'liler tarafından kaçırıldığını, 3 yıla yakındır HDP İl Başkanlığı önünde mücadele verdiğini hatırlatan Çağmar, "Anne ve babalar olarak çocuklarımızı hainlerden kurtaracağız. Nöbetimizde kararlıyız. Oğlum gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Evlat nöbetindeki anne, oğlunu HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki anne, oğlunu HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki anne, oğlunu HDP'den istiyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki anne, oğlunu HDP'den istiyor - Son Dakika


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