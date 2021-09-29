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Evlat nöbetindeki anne: "Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz" - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anne: "Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz"

29.09.2021 13:42
Evlat nöbetindeki anne:

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlu için evlat nöbetine katılan Gülbahar Teker, "Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz. Biz onu istiyoruz. Bizim çocukları dağa, taşa götürdü. Çocuğumun yastığı taş oldu" dedi.

HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, umutla çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler, oturma eylemine bu haftada kaldıkları yerden devam etti. HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter! Bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" dövizleri açarak HDP ve PKK aleyhinde slogan attı.

"HDP VE PKK'DAN KORKMUYORUM"

Oğlu Mehmet Emin'in 2014 yılında kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden anne Gülbahar Teker, çocuğu için eylem yaptığını söyledi. HDP ve PKK'dan korkmadığını haykıran Teker, "Eyleme devam ediyorum ve gitmeyeceğim. HDP kapatıp buradan gitsin. Anneler babalar çocukları için Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da, her yerde feryat ediyor. PKK bizden ne istiyor. Onlarda iman yok, vicdan yok. Çocuklarımızı dağdan getirsinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler. Selahattin Demirtaş, inşallah hapisten çıkmaz. Biz onu istiyoruz. Bizim çocukları dağa, taşa götürdü. Çocuğumun yastığı taş oldu. Lanet olsun HDP'ye, lanet olsun PKK'ya. Yeter artık" dedi.

"NEFESİM ÇIKANA KADAR MÜCADELE EDİP ÇOCUĞUMU İSTEYECEĞİM"

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciyken 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Osman için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız ise 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını ifade etti. Oğlunun halen çocuk olduğunu belirten Naciye Sönmez Yıldız, "Ben hakkımı helal etmiyorum. Çocuktu, okul okuyordu. Bu çocuklardan ne istiyorlar, niye götürüyorlar? Bu çocukların memleketi burasıdır. HDP'yi istemiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Çocuğum neredeyse, sesimi duyuyorsa gelsin. Ben çocuğumu istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum; bizim çocukları oradan kurtarıp getirsinler. Oraların çocuklara bir faydası yok. Ben bir anneyim. Nefesim çıkana kadar mücadele edip çocuğumu isteyeceğim" diye konuştu.

(Uğur Ulu/İHA)

Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz
Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz
Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz
Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz
Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz
Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz
Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz
Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz
Evlat nöbetindeki anne: Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Muş, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anne: 'Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki anne: "Selahattin Demirtaş inşallah hapisten çıkmaz" - Son Dakika
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