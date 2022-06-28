Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol

28.06.2022 12:43
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol

DİYARBAKIR'da, 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "Evladımı benden kopardılar.

DİYARBAKIR'da, 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "Evladımı benden kopardılar. Ben doğurduğum, can parçamı istiyorum. Yavrum; eğer beni görüyorsan kaç gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 302 ailenin dönüşümlü olarak 1030 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Diyarbakır'da 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "7 yıldır evladımı benden kopardılar. Ben doğurduğum; can parçamı, Aysun'umu istiyorum. Aysun'umu HDP'den istiyorum çünkü kızım, HDP tarafından kaçırılmış. 3 yıldır burada oturuyorum. Bizi ne görüyor ne de duyuyorlar. Yavrum; eğer beni görüyorsan, duyuyorsan geri dön. Ne olur geri dön, artık bu hasret bitsin. Kaç gel, güvenlik güçlerimize, devletimize teslim ol" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anneden kızına: Kaç gel, teslim ol - Son Dakika

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