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Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim

17.12.2021 12:20
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 837'nci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 837'nci günde de sürüyor. 2013 yılında 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için eylemini sürdüren Esmer Koç, "Ben burada seni bekliyorum. Seni almadan gitmeyeceğim. Bütün dağdaki çocuklara sesleniyorum; orada kendinizi kimseye kurban etmeyin" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 837 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

Terör örgütü PKK tarafından 2013 yılında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için evlat nöbeti tutan Esmer Koç, 8 yıldır ciğerinin yandığını belirterek, kızına ve dağdaki çocuklara kaçıp teslim olmaları çağrısında bulundu. Koç, şöyle konuştu: "8 yıl oldu aramadığım, sormadığım kapı kalmadı. Kızımdan hala bir haber yok; öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum. Ben kızımı, evladımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. HDP ve PKK, evladımı bana versin, artık yeter. 8 senedir ciğerimi yaktılar. Kızıma da sesleniyorum; kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil, orası hainin yeridir, zalimin yeridir. Kaç gel, her yerde askerimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Ben burada çadırın içindeyim, seni bekliyorum. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Ben bütün dağdaki çocuklara sesleniyorum; orada kendinizi kimseye kurban etmeyin, devletimiz iyi bir devlettir, gelin teslim olun."

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Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anneden kızına: Seni almadan gitmeyeceğim - Son Dakika


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