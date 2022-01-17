Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: "Oğlum gel, adın gibi zafer yaşat bize ne olursun" - Son Dakika

- Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: "Oğlum gel, adın gibi zafer yaşat bize ne olursun"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 869. gününde de devam ediyor. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Sabire Aydın, "Oğlum dön gel ne olursa olsun dön. Adın gibi zafer yaşat bize ne olursun" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 869. gününde de sürüyor.

2017 yılında Samsun'dan İstanbul'a giden, 3 ay sonra İzmir'e gittiği öğrenilen ve kendisinden haber alınamayan Zafer Aydın'ın annesi Sabire Aydın, Samsun'dan, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetini kararlı bir şekilde sürdürüyor.

"Oğlum dön gel"

Oğlunun Samsun'dan İstanbul'a çalışmak için gittiğini ve 3 ay sonra İzmir'e geçtiğini, bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirten anne Aydın, "Oğlum üniversite okuyordu ve HDP'liler tarafından zorla dağa götürdüler. Ben oğluma sesleniyorum, oğlum dön gel ne olursa olsun dön. Adın gibi zafer yaşat bize. Bekliyoruz seni ve aile olarak yanındayız" dedi.