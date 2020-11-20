Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven

20.11.2020 16:44
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven, System.String[]

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 159 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 445'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 159 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 445'inci günde de sürüyor. 2014 yılında 17 yaşındayken Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçırılan Eren'in annesi Fadime Aksu, 6 yıldır oğlunun sesine hasret kaldığını belirterek, teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'ONLARA GÜVENME DEVLETE GÜVEN'6 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekmek almaya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı anlaşılan Eren Yalçın Aksu'nun annesi Fadime Aksu'nun HDP önündeki eylemi devam ediyor. Oğlunun sesine hasret kaldığını ifade eden Aksu, şunları söyledi:

"Oğlum, onlara inanmayın. Yalan söylüyorlar. Gelirsen bir şey olmayacak. Hayallerin vardı senin. Polis olacaktın. Onlar bize her türlü zulmü yapıyor. Yavrumu özledim. Elbiselerini atmadım. Kokusu hala üzerinde. Tez gel yavrum, ben Diyarbakır'dayım. Ben sizi ne şekil büyüttüm, yetim büyüttüm. Çık gel ne olursun. Yavrum sana kurban olayım. Onlara güvenme, devlete güven. Ne olursun daha fazla dayanamıyorum. Balkondan içeriye girmiyordum Eren gelecek diye. Her aile çocuğunu bekliyor. Allah hepimize yardım etsin."


Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven - Son Dakika


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