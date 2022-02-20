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Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak

20.02.2022 12:03
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 264 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 902'nci gününde devam ediyor.  18 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çifçi, büyük oğlunun da kardeşini ararken PKK tarafından kaçırılarak şehit edildiğini belirterek   "Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 902 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi, oturma eylemini sürdürüyor. Büyük oğlu 4 çocuk babası Sam Çifçi'nin 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çifçi, oğluna kaçıp geri dönmesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"İki evladım için gelmişim buraya. Oğlum Rojhat'ı  2015'de HDP ve PKK dağa kaçırdı, diğer oğlum Sami de kardeşinin peşinden dolaştığı için bir grup PKK'lı terörist gece bizim evimizi sararak oğlumu alıp ahıra götürdüler, elini kolunu bağlayarak öldürdülür. 4 çocuk babasıydı. Ben burada iki evlat acısını çekiyorum. Bir evladımı dağda mağaralara mahkum etmişler, diğer oğlumu da mezara mahkum ettiler. Ben evladımı Rojhat'ı  istiyorum. Rojhat oğlum bak kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum geri dön gel, biz perişan olduk. Burada senin için HDP binasının kapısında nöbet tutuyorum. Allah rızası için geri dön gel, kardeşinin yetimlerine bak. Orası senin yerin değil, orası insan yeri değil. 'Devlet sizi öldürecek, sizi cezaevine atacak' diye yalan söylüyorlar size. Bak 34 evladımız anne ve babalarına kavuştu. Polisi görürsen, askeri görürsen teslim ol. Geri dön yeter artık, bizi bu acılar içinde kıvratma."


Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Dön gel, kardeşinin yetimlerine bak
YORUMLAR
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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