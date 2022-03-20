EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA KANDIRILDIN YAVRUM, DÖN GEL - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA KANDIRILDIN YAVRUM, DÖN GEL

20.03.2022 12:31

İZMİR'de terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce 23 yaşındayken, kaçırılan Zafer için Samsun'dan gelerek, Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Sabire Aydın, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi.

İZMİR'de terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce 23 yaşındayken, kaçırılan Zafer için Samsun'dan gelerek, Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Sabire Aydın, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi. Aydın, Kandırıldın, biliyorum yavrum. Ne olursun dön, gel dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 930 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisiyken, 2017'de yaz tatili için gittiği İzmir'de, PKK tarafından kaçırılan Zafer için Samsun'dan gelerek, evlat nöbetini sürdüren Sabire Aydın, oğlunu almadan eylemi bırakmayacağını söyledi. Aydın, Kandırıldın, biliyorum yavrum. Ne olursun dön, gel. Evimize gel, sen benim bir tanemdin. Oğlum bizi kimlere bıraktın Bizim sana güvendiğimiz kadar hiç kimse güvenmemiştir çocuklarına. Burada, annelerle birlikte evlat mücadelemize devam ediyoruz. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Bu konuda da kararlıyım. Benim oğlum okul okurken kandırıldı ve götürüldü. Oğlum üniversite okuyordu. Yaz döneminde İstanbul'a gitmişti. Oradan da İzmir'e geçtiğini ve 1 hafta orada kaldığını öğrendim. Ondan sonra ortadan kayboldu. Oğlum, sen bizim içimizi yaktın. Gel, tamamla yarım kalan gönlümüzü diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA KANDIRILDIN YAVRUM, DÖN GEL
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA KANDIRILDIN YAVRUM, DÖN GEL
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA KANDIRILDIN YAVRUM, DÖN GEL
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA KANDIRILDIN YAVRUM, DÖN GEL

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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMUN YOKLUĞUNDAN HASTA OLDUM EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE OĞLUMUN YOKLUĞUNDAN HASTA OLDUM DİYARBAKIR'DA KAR YAĞIŞI ALTINDA EVLAT NÖBETİ; 2 AİLE DAHA KATILDI DİYARBAKIR'DA KAR YAĞIŞI ALTINDA EVLAT NÖBETİ; 2 AİLE DAHA KATILDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA KANDIRILDIN YAVRUM, DÖN GEL - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA KANDIRILDIN YAVRUM, DÖN GEL - Son Dakika
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