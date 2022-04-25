Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı

25.04.2022 14:24
Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 965'inci gününde devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 965'inci gününde devam ediyor. 9 yıldır oğlundan ayrı olan anne Fatma Çetin, evladına Kürtçe 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 965. gününde sürüyor.

9 yıl önce 17 yaşındayken çalıştığı fırında terör örgütü PKK yanlıları tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Şahin Şahin'in annesi Fatma Çetin, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşarak oğluna örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Oğlunun 9 yıl önce fırında çalışırken, HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia eden anne Çetin, oğlunu çok özlediğini, teslim olmasını istediğini söyledi.

Acılı anne Çetin, açıklamasının ardından HDP il binası önündeki çadırda diğer ailelerle birlikte umutlu bekleyişini sürdürdü.

(Sedat Irmak - İHA)

Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


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