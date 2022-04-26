Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı

26.04.2022 00:57
Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 965'inci gününde devam ediyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 965'inci gününde devam ediyor. 9 yıldır oğlundan ayrı olan anne Fatma Çetin, evladına Kürtçe 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 965. gününde sürüyor.

9 yıl önce 17 yaşındayken çalıştığı fırında terör örgütü PKK yanlıları tarafından dağa kaçırıldığı iddia edilen Şahin Şahin'in annesi Fatma Çetin, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşarak oğluna örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Oğlunun 9 yıl önce fırında çalışırken, HDP ve PKK'lılar tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia eden anne Çetin, oğlunu çok özlediğini, teslim olmasını istediğini söyledi.

Acılı anne Çetin, açıklamasının ardından HDP il binası önündeki çadırda diğer ailelerle birlikte umutlu bekleyişini sürdürdü. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kürtçe, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:35:32. #1.13#
SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement