EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM

26.04.2022 14:20

DİYARBAKIR'da, 9 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Faruk için HDP il binası önünde eylem yapan Rahime Taşçı, oğluna seslenerek, "Seni almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

DİYARBAKIR'da, 9 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Faruk için HDP il binası önünde eylem yapan Rahime Taşçı, oğluna seslenerek, "Seni almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin dönüşümlü olarak 967 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu.

Kars'ta, 2013 yılında lise 2'nci sınıf öğrencisiyken 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren Rahime Taşçı, oğluna teslim olması yönünde çağrı yaparak, "9 senedir oğlumu bekliyorum. Bizi tek bırakma oğlum. 35 çocuk geldi ailesine kavuştu. Hiçbiri ceza almadı. Korkma gel, buradayız. Seni almadan buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNEDEN OĞLUNA: SENİ ALMADAN GİTMEYECEĞİM - Son Dakika
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