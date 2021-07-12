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Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı - Son Dakika

Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı

12.07.2021 12:10

Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı Anne Aynur Panay, "Emrah, oradan kaç gel, orası senin yerin değil, kurban olayım gel" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde...

Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı

Anne Aynur Panay, " Emrah, oradan kaç gel, orası senin yerin değil, kurban olayım gel"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 679 gündür devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 679 gündür sürerken, aileler çocuklarının güvenlik kuvvetlerine teslim olması için çağrı yaptı. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden, 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eyleminde yer alan anne Aynur Panay, oğlundan 10 yıldır haber alamadığını belirterek, "HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum çobandı, kandırıp götürdüler. Emrah, oradan kaç gel. Orası senin yerin değil, seni kandırıyorlar. Kurban olayım gel" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı

Diyarbakır, Terör, Eylül, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı - Son Dakika


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