EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 908'inci günde 265 aile ile sürüyor. Evlat nöbetindeyken çocuğunu PKK'dan kurtaran Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak eylemdeki tüm aileler adına kutlama yaptı. Hazırlanan pasta ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

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DİYARBAKIR (DHA)