EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

26.02.2022 15:22

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 908'inci günde 265 aile ile sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 908'inci günde 265 aile ile sürüyor. Evlat nöbetindeyken çocuğunu PKK'dan kurtaran Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak eylemdeki tüm aileler adına kutlama yaptı. Hazırlanan pasta ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR (DHA)

EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

YORUMLAR
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Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI - Son Dakika
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