Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü - Son Dakika

Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü

-Oğlunun teröristlerce kaçırıldığı gün kendi doğum gününe denk geldi

DİYARBAKIR - Milliyetçi Anneler Birliği üyeleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren annelerden Ayşegül Biçer'in hüzünlü doğum gününü evinde kutladı. Oğlunun kaçırıldığı günün doğum gününe denk geldiği anne Biçer, "Tek dileğim oğluma kavuşmak, bir kere yüzünü görmek ve ona sarılmak" dedi.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Milliyetçi Anneler Birliği, çocuğu terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 1 yıldan fazla süredir HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan Ayşegül Biçer'i evinde ziyaret etti. Milliyetçi Anneler Birliği, oğlu Mustafa Biçer'in teröristlerce kaçırıldığı günün doğum gününe denk geldiği Ayşegül Biçer'in doğum gününü kutladı.

"Acının yüreği her yerde aynıdır"

Milliyetçi Anneler Birliği heyeti adına konuşan İpek Kayaalp, yaklaşık 1 buçuk senedir bağrı yanık annelerin öz evlatları için hak mücadelesi verdiğini söyledi. Kiminin asker, kiminin polis, kiminin henüz reşit bile olmayan bir çocuk annesi olduğunu belirten Kayaalp, "Kimi de nişanlı genç kız annesi. Acının yüreği her yerde aynıdır. Bu haklı davada daha önce de belirttiğimiz gibi annelerimizin yanındayız. Milliyetçi Anneler Birliği olarak üzerimize düşeni var gücümüzle yapacağız. Bu zor şartlarda yağmur, fırtına demeden dışarıda, çadırda zor şartlarda ilk günkü gibi umutla bekleyen bir dakika bile mücadelesinden taviz vermeyen, bu yürekli annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmaları temennimizdir. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Milliyetçi Anneler Birliği olarak, bizim için bu dava hak davasıdır. Bizde hak olan her davada varız, var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"O güne dönmek istemiyorum"

En hüzünlü doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer ise gün boyu içinin kan ağladığını, gelen ziyaretçilere çok sevindiğini söyledi. Kendisini bu buruk gününde yalnız bırakmadıkları için, Milliyetçi Anneler Birliği üyelerine teşekkür eden Biçer, "Evlatlarımızı söke söke alacağız. Oğlumun yıl dönümü, Hakkım olan evladımı onlardan koparıp alacağım. O güne dönmek istemiyorum. Çünkü o günü hiç hatırlamak istemiyorum. Çok ağır bir darbe aldım. Şu anda tek dileğim oğluma kavuşmak. Bir kere yüzünü görmek, ona sarılmak" şeklinde konuştu.