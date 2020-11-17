Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü - Son Dakika

Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü

17.11.2020 09:49

Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü -Oğlunun teröristlerce kaçırıldığı gün kendi doğum gününe denk geldi Milliyetçi Anneler Birliği üyeleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren annelerden Ayşegül Biçer'in hüzünlü doğum gününü evinde kutladı.

Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü

-Oğlunun teröristlerce kaçırıldığı gün kendi doğum gününe denk geldi

DİYARBAKIR - Milliyetçi Anneler Birliği üyeleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren annelerden Ayşegül Biçer'in hüzünlü doğum gününü evinde kutladı. Oğlunun kaçırıldığı günün doğum gününe denk geldiği anne Biçer, "Tek dileğim oğluma kavuşmak, bir kere yüzünü görmek ve ona sarılmak" dedi.

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Milliyetçi Anneler Birliği, çocuğu terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 1 yıldan fazla süredir HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan Ayşegül Biçer'i evinde ziyaret etti. Milliyetçi Anneler Birliği, oğlu Mustafa Biçer'in teröristlerce kaçırıldığı günün doğum gününe denk geldiği Ayşegül Biçer'in doğum gününü kutladı.

"Acının yüreği her yerde aynıdır"

Milliyetçi Anneler Birliği heyeti adına konuşan İpek Kayaalp, yaklaşık 1 buçuk senedir bağrı yanık annelerin öz evlatları için hak mücadelesi verdiğini söyledi. Kiminin asker, kiminin polis, kiminin henüz reşit bile olmayan bir çocuk annesi olduğunu belirten Kayaalp, "Kimi de nişanlı genç kız annesi. Acının yüreği her yerde aynıdır. Bu haklı davada daha önce de belirttiğimiz gibi annelerimizin yanındayız. Milliyetçi Anneler Birliği olarak üzerimize düşeni var gücümüzle yapacağız. Bu zor şartlarda yağmur, fırtına demeden dışarıda, çadırda zor şartlarda ilk günkü gibi umutla bekleyen bir dakika bile mücadelesinden taviz vermeyen, bu yürekli annelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmaları temennimizdir. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Milliyetçi Anneler Birliği olarak, bizim için bu dava hak davasıdır. Bizde hak olan her davada varız, var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"O güne dönmek istemiyorum"

En hüzünlü doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer ise gün boyu içinin kan ağladığını, gelen ziyaretçilere çok sevindiğini söyledi. Kendisini bu buruk gününde yalnız bırakmadıkları için, Milliyetçi Anneler Birliği üyelerine teşekkür eden Biçer, "Evlatlarımızı söke söke alacağız. Oğlumun yıl dönümü, Hakkım olan evladımı onlardan koparıp alacağım. O güne dönmek istemiyorum. Çünkü o günü hiç hatırlamak istemiyorum. Çok ağır bir darbe aldım. Şu anda tek dileğim oğluma kavuşmak. Bir kere yüzünü görmek, ona sarılmak" şeklinde konuştu.

Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü
Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü
Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü
Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü
Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Doğum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı         
08:53
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var         
08:41
Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu         
08:09
Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi         
07:41
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 11:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlat nöbetindeki annenin en hüzünlü doğum günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei