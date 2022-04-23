EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP

23.04.2022 15:05
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP

DİYARBAKIR'da, 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde oturma eylemi yapan Celil Bektaş, 'Bugün 23 Nisan, bütün dünyada çocuklar bunu kutluyor.

DİYARBAKIR'da, 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde oturma eylemi yapan Celil Bektaş, 'Bugün 23 Nisan, bütün dünyada çocuklar bunu kutluyor. 23 Nisan'ı kutlayamıyorsak bunun sebebi HDP'dir. Ne yazık ki Diyarbakır anneleri ve babaları kendi çocuklarının bayramını kutlamıyor' dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin dönüşümlü olarak 964 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu.

2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan Yusuf için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Celil Bektaş, oğlunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamadığını söyledi. Bektaş, '23 Nisan'ı kutlayamıyorsak bunun sebebi HDP'dir. Çünkü oğlumu HDP götürdü. Tabi ki bugün oğlumuz olsaydı o coşkuyu biz de alacaktık. Ne yazık ki gönderemedik. Bugün 23 Nisan, bütün dünyada çocuklar bunu kutluyor. Ne yazık ki Diyarbakır anneleri ve babaları kendi çocuklarının bayramını kutlamıyor. Çocukları dağda. Şimdi bayram da geldi. Herkes bayramını yapacak, anne ve babalar yapmayacak. Biz bayramda da buradayız' diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP

YORUMLAR
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Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA 23 NİSAN'I KUTLAYAMIYORSAK SEBEBİ HDP - Son Dakika
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