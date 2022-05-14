EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK

14.05.2022 13:57

DİYARBAKIR'da, 2015'te 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Abdurrahman için oturma eylemini sürdüren Mehmet Yaşa, "7 yıl 2 ay 4 gün oldu, netice alamadık.

DİYARBAKIR'da, 2015'te 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Abdurrahman için oturma eylemini sürdüren Mehmet Yaşa, "7 yıl 2 ay 4 gün oldu, netice alamadık. Onu çağırıyorum, eve gelsin. Annesi üzüntüden hasta oldu" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 288 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette 985'inci güne girildi. Bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu.

Sur ilçesine bağlı Kırsal Yukarıkılıçtaş Mahallesi'nde, 2015 yılında lise 3'üncü sınıfta okurken kandırılarak dağa kaçırılan ve o dönem 17 yaşında olan oğlu Abdurrahman için HDP binası önünde nöbetini sürdüren Mehmet Yaşa, "2015'te 4 arkadaşı ile birlikte okula gitti. O gün bugündür bir haber alamadı. 7 yıl 2 ay 4 gün oldu, bir netice alamadık. Onu çağırıyorum, gelsin. Herkes onu özlüyor. Annesi üzüntüden hasta oldu. Oğlum dönene kadar buradayım. Gelmezse ben buradan kalkmıyorum. Herkese sesleniyorum; dönsünler? diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: 7 YIL 2 AY 4 GÜN OLDU, NETİCE ALAMADIK - Son Dakika
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