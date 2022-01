Evlat nöbetindeki baba: 8 senedir evladımın sesini duymadım - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 878'inci günde de devam etti. 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, "8 senedir evladımın sesini duymadım. Dayanacak halimiz kalmadı. Artık gel" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 255 ailenin 878 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile, çocuklarına kavuştu.

Eylemini oğlu için sürdüren Nurettin Ödümlü, Siirt 'in Şirvan ilçesinde, Yusuf'un 17 yaşındayken HDP tarafından kaçırıldığını söyleyerek, "Benim evladımı 2014'te HDP, kandırıp dağa götürdü. 8 senedir evladımın sesini duymadım. Ben buradan devletini, insanını ve barışını seven insanlara sesleniyorum. Herkes bize destek çıksın. Oğluma sesleniyorum; oğlum artık gel. Dayanacak halimiz kalmadı. Annen hasta, kardeşin Samet her gün 'Ağabey ağabey' diye ağlıyor. Artık gel. Bütün dağlardaki kardeşlerimize sesleniyorum, gelin teslim olun. Devletimiz, iyi bir devlettir. Kimsenin ölmesini istemiyoruz" diye konuştu.