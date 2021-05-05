EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: ASLA BIRAKMAYACAĞIZ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini eylemlerinin 611'inci gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2012 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu için eylem yapan Lokman Çiftçi, eylemi asla bırakmayacaklarını belirterek, "Buradan bütün çocuklara sesleniyorum, gelin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olun. Yuvalarınıza dönün, artık yeter. Bu anne babaların hasreti, bu özlem, bu çile bitsin" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, iki yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylem başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılan 24 aile daha evlatlarına kavuştu.

'EVLAT NÖBETİNE DEVAM EDECEĞİZ'

2012 yılında lise 1'inci sınıfta okurken kaçırılan oğlu Emircan için Hakkari'den gelerek evlat nöbetini sürdüren Lokman Çiftçi, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Çiftçi, "Oğlum 2012 yılında HDP tarafından kandırıldı. Daha 14 yaşındaydı. Lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar. O günden bu yana oğlumun sesini duyamadık. Biz buradayız. Evlat nöbetindeyiz. Evlat nöbetine devam edeceğiz. Çocuklarımız gelmeden, evlatlarımıza kavuşmadan biz bu eylemi asla ve asla bırakmayacağız. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum, gelin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olun. Gelin adalete teslim olun. Yuvalarınıza dönün. Artık yeter. Bu anne babaların hasreti, bu özlem, bu çile bitsin" diye konuştu.