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Evlat nöbetindeki baba Aydın: "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş" - Son Dakika

Evlat nöbetindeki baba Aydın: "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş"

24.12.2021 15:08
Evlat nöbetindeki baba Aydın: "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 845'inci gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 845'inci gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 845'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, "3'üncü yılı geçti. Biz, burada eylem yapmaktayız. HDP evladımı götürüp PKK'ya sattı. HDP sanmasın bu mücadeleyi bırakacağız. Sonuna kadar mücadelecimizi devam edeceğiz. Mecliste Kürt için mücadele ettiklerini söylüyorlar, hiçbir zaman Kürt için mücadele etmediler. Hep kandırdılar. Kürt için mücadele etmiş olsalardı burada Kürt ailelerine sahip çıkarlardı. Bizim çocuklarımızı neden dağa gönderdiler, biz halkız, gelip bize hesap versinler, kepenk kapatarak bir yere varılmaz" dedi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ PKK'NIN EMRİNİN ALTINA KOYMUŞ"

Baba Süleyman Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiklerini fakat gelmediğini söyleyerek, "Biz anne ve babalar olarak buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettik, bize destek olsun diye. Dostlarınız bizim çocuklarımızı nasıl dağa götürmüş diye ağzımızda duysun istedik, maalesef oda gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Parti'sini PKK'nın emrinin altına koymuş, onlar da artık oradan talimat alıyorlar. Duran Kalkan ve Cemil Bayık hep CHP ve HDP iş birliği yapılsın diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine yakışır mı? Terör örgütüne destek veren partilere destek veriyorlar. Artık ellerini vicdanlarına koysunlar. Evlatlarımız gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

(Murat Başal/İHA)

Evlat nöbetindeki baba Aydın: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş
Evlat nöbetindeki baba Aydın: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş
Evlat nöbetindeki baba Aydın: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş
Evlat nöbetindeki baba Aydın: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş
Evlat nöbetindeki baba Aydın: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, Aydın, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki baba Aydın: 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki baba Aydın: "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'nın emrinin altına koymuş" - Son Dakika
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