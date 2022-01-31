Evlat nöbetindeki baba Begdaş: "Siyasi partiler bir araya gelirse evlatlarımızı kurtarırlar" - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 882. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 882. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Begdaş, "Bütün siyasi partiler bir araya gelirse evlatlarımızı kurtarırlar. Demirtaş'ın tahliyesini istemişler, bizim çocuklarımızın da tahliyesini istesinler. Hepimiz perişanız. Kar kış demeden bu kapıdayız, benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Evimde huzur da yok aile olarak dağıldık. Yusuf gelemez. Haber aldık, kaçmış yakalanmış. Diğer çocuklara da sesleniyoruz. Gelin, aileniz perişan, kaçın ceza yok. Ailenizin ciğeri yanıyor. Siz gelmeden kalkmayacağız, kimde vicdan varsa bu çocukları getirir" dedi. - DİYARBAKIR