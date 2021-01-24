Evlat nöbetindeki baba: Canımızı, ciğerimizi kopardılar - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki baba: Canımızı, ciğerimizi kopardılar

24.01.2021 14:31
Evlat nöbetindeki baba: Canımızı, ciğerimizi kopardılar

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 193 aile, eylemlerini 510'uncu günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 193 aile, eylemlerini 510'uncu günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 2015 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 17 yaşında kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetinde olan Abdullah Demir, oğlunun peşinden birçok yere gittiğini belirterek, "Kandile, Şengale, Rakka'ya gittim. Bizim canımızı, ciğerimizi kopardılar. Bu zalimlerin elinden yeter artık" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'BEN BU YOLA BAŞ KOYDUM'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, 6 yıldır evladını aradığını, peşinden birçok yere gittiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kandile, Şengale, Rakka'ya gittim. Eğer onlarda vicdan ve merhamet varsa, çocuklarımızı bize arattırsınlar. Bizim canımızı aldılar, kopardılar. Bu zalimlerin elinden yeter artık. Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu'dan, Ömer Çelik'ten Allah razı olsun. Bir can kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibidir. Canımızı, ciğerimizi kopardılar. Kızlarımız dağda. Biz İslam ülkesiyiz. Bir kız nasıl dağda, mağarada yaşıyor? Ben bu yola baş koydum. Allah'ın izniyle bu zafer bizim olacaktır. Oğlum, kaç gel, adalete teslim ol. Devletimiz, güçlü bir devlettir. Hiçbir ceza almayacaksın. Eve gidemiyorum. Evimiz bize zehir oldu. Gidiyorum, yeğeni, dede 'Fatih' nerede diyor. İmansızların elinden alamıyoruz."

Kaynak: DHA
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Diyarbakır, Terör, Fatih, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki baba: Canımızı, ciğerimizi kopardılar - Son Dakika

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