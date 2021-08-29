Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımız bundan sonra da gelmeye devam edecek - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin evlat nöbetinde 726'ncı gününe girildi. Van'da 2015 yılında teröristler tarafından kaçırılan kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, Şırnak'ta dün Üstek ailesinin çocuklarına kavuşmasını hatırlatarak, "Maşallah yavaş yavaş çocuklarımız geliyor. Bundan sonra da gelmeye devam edecektir" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 726 gündür HDP il binaları önünde süren eylemde, Diyarbakır'da ve en son Şırnak'ta Üstek ailesiyle birlikte, çocuklarına kavuşan aile sayısı 32'ye yükseldi.

'32 ÇOCUĞUMUZ GELDİ, HEPSİ AİLELERİYLE BERABER EVLERİNDE'Van'da 2015 yılında 18 yaşındayken kaçırılan kızları Gülcan için eşi Pınar Biçer ile evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, şunları söyledi: "Kızım 6 yıldır terör örgütü PKK'nın elindedir. 2 yıldır HDP il binası önünde eylemimizi sürdürüyoruz. Bu ülkeyi seven, bu ülke benimdir diyen herkesi 3 Eylül günü saat 10'da buraya davet ederek eylemimize destek vermeye çağırıyorum. Şırnak'ta eylem yapan annelerimizden birinin çocuğu güvenlik güçlerine teslim oldu. Maşallah yavaş yavaş çocuklarımız geliyor. Bundan sonra da gelmeye devam edecektir. Allah, devletimizi başımızdan eksik etmesin, bu ülke güçlü bir ülkedir. Ben burada dağda bulunan ve bir şekilde beyinleri yıkanmış, terör örgütü PKK'ya kandırılıp götürülen bütün gençlere ve çocuklarımıza sesleniyorum; gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Bu ülke hepimizindir, devletimiz adaletlidir. Kesinlikle bir zorluğunuz olmayacaktır. Geldiğiniz gibi devletimiz sizi bize teslim edecektir. Zaten görüyoruz, 32 tane çocuğumuz geldi ve hepsi de şu anda aileleriyle beraber evlerinde yaşıyorlar. Kızım eğer görüyorsan ya da duyuyorsan, gel güvenlik güçlerine teslim ol, çekinme."