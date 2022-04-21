EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN

21.04.2022 13:54

DİYARBAKIR'daki evlat nöbetine katılan Necmettin Biçer, 7 yıl önce kızının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, "Dağda bulunan bütün çocuklara seslenmek istiyorum; gelin, güvenlik güçlerine teslim olun" dedi.

DİYARBAKIR'daki evlat nöbetine katılan Necmettin Biçer, 7 yıl önce kızının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, "Dağda bulunan bütün çocuklara seslenmek istiyorum; gelin, güvenlik güçlerine teslim olun" dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin dönüşümlü olarak 962 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu.

Adana'da 2015 yılında yaşadıkları dönemde kızı Gülcan'ın (18) HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyen eylemdeki Necmettin Biçer, "HDP kapatılmadığı müddetçe kanlı elleri, hep Kürt çocuklarının üzerlerinde olacak. HDP kapandıktan sonra Türkiye de iyi olacak. Hiçbir Kürt çocuğu dağa gitmeyecek. HDP'li Semra Güzel, gidip dağda PKK'lı ile fotoğraf çekmişti. Bu, HDP'nin kapatılması için gereken bir delil değil midir? Dağda bulunan bütün çocuklara seslenmek istiyorum; gelin, güvenlik güçlerine teslim olun" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN

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Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA DAĞDA OLAN BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİN, TESLİM OLUN - Son Dakika


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