Evlat nöbetindeki baba: Dağdan gelen hiçbir çocuğa ceza yok - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 888'inci gününde sürdü. 7 yıl önce 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Doğan'a teslim olması yönünde çağrı yapan Hacı Güger, "Dağdan gelen hiçbir çocuğa ceza yok. Annelerine, babalarına teslim ediliyorlar. Dağdakiler beni duyuyorlarsa annelerinin, babalarının, kardeşlerinin yanlarına dönsünler" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 258 ailenin 888 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile, çocuklarına kavuştu.