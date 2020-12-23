Evlat nöbetindeki baba: Dedesinin, halasının intikamını alsın, diye oğlumu korucu yapacaktım - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 179 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 479'uncu günde de devam ediyor. Siirt'in Şirvan ilçesinden 2014 yılında, 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Dürümlü, "Eğer benim çocuğumu dağa götürmeselerdi mesleğim devam etsin, diye dedesinin, halasının intikamını alsın, diye onu güvenlik korucusu yapacaktım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.