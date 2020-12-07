Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler - Son Dakika

Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler

07.12.2020 09:41
Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 aile, 463'üncü günde de HDP binası önündeki oturma eylemlerini sürdürürken, Emine- Şeyhmus Kaya çifti, 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru oğulları Vedat Kaya (28) için koronavirüs...

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 aile, 463'üncü günde de HDP binası önündeki oturma eylemlerini sürdürürken, Emine- Şeyhmus Kaya çifti, 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru oğulları Vedat Kaya (28) için koronavirüs nedeniyle Mardin'deki evlerinde eyleme devam ediyor. Şeyhmus Kaya, bir gün çocuklarına kavuşacakları ümidiyle yaşadıklarını belirterek, "Derik'te yaşıyordum. Beni suyumdan, toprağımdan, evimden, bağımdan, bahçemden ettiler. Orada bana rahat vermediler. Mardin merkeze geldim" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Aileler, oturma eylemlerini sürdürürken, 24 Temmuz 2015'te Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine ile babası Şeyhmus Kaya, yaklaşık 9 ay sürdürdükleri eyleme salgın nedeniyle evde devam etmek zorunda kaldı. Şeyhmus Kaya, oğullarının kaçırılmasında HDP'lilerin parmağının olduğunu ve suçluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

BASKI VE TEHDİTLERLE EVİNİ TERK ETTİTerör örgütü yandaşlarının baskı ve tehditleriyle Derik ilçesinden Mardin'e geçmek zorunda kaldıklarını belirten Şeyhmus Kaya, HDP'li milletvekillerine seslenerek, "Devletin maaşını almıyor musun? Senin ne farkın var polisten, diğer memurlardan? Senin de farkın yok. Niye gelip seni kaçırmıyor? Sen onlardan yanasın, sen onlara yol gösteriyorsun. Sen orada maaşını alıyorsun. Gelip benim oğlumun yolunu kesiyor. 30- 40 tane terörist, HDP ile Lice'de oğlumu kaçırıyor ve 6 senedir ben oğlumdan haber alamıyorum. Bu Allah'tan reva mı?" diye konuştu. 'O TERÖRİSTLER MECLİS'TE DURDUĞU SÜRECE OĞLUMDAN HABER ALAMAM'Bir gün oğluna kavuşacağını söyleyen Şeyhmus Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oğlum şehit mi, sağ mı? Bilmiyorum. O teröristler Meclis'te durduğu zaman ben oğlumdan bir haber alamam. Ben Derik'te oturuyordum. Beni suyumdan, toprağımdan, evimden, bağımdan, bahçemden ettiler. Orada bana rahat vermediler. Şu anda Mardin merkeze geldim. Ankara'ya gittim, Diyarbakır'a gittim. Bütün insan hakları dernekleriyle görüştüm. Bize somut hiçbir delil vermediler. Sağ olduklarını söylüyorlar. Nereye kadar sağdır? Bir hayvanı o mağaraya koysan yaşamaz. Çocuğuma bunları yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Şu anda Mardin'de bile bizi takip ediyorlar. Benim ne işim var Mardin merkezde? Benim köyüm var, suyum var, her şeyim var. Bunlar orada yaşam hakkı vermediler bana. PKK'lılar, bırakmadılar bunu. Ne suçumuz vardı? İnsanlar gelip HDP il binasında 'imdat, imdat' diye bağırıyor. Bunlar sanki keyfinden mi oraya geliyor? Onların parmağı var, diye insanlar geliyor. Bu adamların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum ve bu milletvekillerini de Meclis'ten kovsunlar. Bunların devlete bir yararı yok. Ailemin kanının son damlasına kadar PKK ve HDP'ye karşı mücadele edeceğiz. Ben buradayım gelsin PKK'lılar. Esas Kürt biziz. O Meclis'teki teröristler de Kürtleri temsil etmiyor."

Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler
Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler
Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler
Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler

Halkların Demokratik Partisi, Şeyhmus Kaya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Kumar oynarken yakalandılar, Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar         
09:10
Bilim Kurulu üyesinden Bilim Kurulu üyesinden "Aşı salgını bitirir mi?" sorusuna yanıt: Nüfusun %90'ını aşılarsak durdurduk diyebiliriz         
08:55
Evinde çıkan yangını çaresiz gözlerle izledi! Evinde çıkan yangını çaresiz gözlerle izledi! "Canımızdan kıymetli değil" diyerek şükretti         
08:33
AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında         
07:53
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Genco Özak, Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 09:45:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlat nöbetindeki baba: Derik'te yaşıyordum, bana rahat vermediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei