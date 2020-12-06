Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor - Son Dakika

Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor

06.12.2020 15:46

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, evlerinde sürdürüyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, evlerinde sürdürüyor. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, 7 aylık Hamza bebekle birlikte evinin avlusunda oturup çocuğunun yolunu gözlüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verip HDP önündeki çadır yerine evlerde de sürdürüyorlar. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan'ı (20) terörün pençesinde kurtarma kararlı. Baba Aydın, kısıtlamadan dolayı gidemediği HDP il binası önüne oturduğu evinin avlusunda 7 aylık oğlu Hamza bebeği de kucağına alarak oğlunun yolunu gözlerken, babasının kucağından her şeyden habersiz ağabeyinin fotoğrafını okşayıp sevinen Hamza bebeğinin görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

"Bizim küçük çocuklarımız bile ağabeylerinin yolunu gözlüyorlar"

Oğlu Özkan'ın 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirten baba Aydın, "Biz evladımızı terörün pençesinden kurtarmak için eylemimizi kısıtlamadan dolayı evimizde de sürdürmekteyiz. Bizim küçük çocuklarımız bile ağabeylerinin yolunu gözlüyorlar. Oğlum Özkan henüz 15 yaşındaydı ve onu kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlum de beni görüyor ve izliyor ise güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Bak kardeşinle birlikte senin yolunu gözlüyoruz. Hep kapının önünde ayrılmıyoruz ve kapımızın önünde bile çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz" dedi.

14-15 yaşındaki çocukların dağa kaçırılmaması gerektiğini aktaran Aydın, "Çünkü bizim çocuklarımızı dağlarda ve mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Yanımda bulunan Hamza bebek daha 7 aylıktır ama ağabeyinden habersiz büyüyor. Ağabeyinin fotoğrafına bakıp seviniyor ve ağabeyinin yolunu gözlüyor. Biraz vicdanları var ise artık ağabeyini geri gönderirler" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor
Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor
Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor
Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor

Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Baba, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Evlat nöbetindeki baba, evinin avlusunda çocuğunun yolunu gözlüyor - Son Dakika


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