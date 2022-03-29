EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ

29.03.2022 16:51

DİYARBAKIR'da, kaçırılan oğlu Özkan (15) için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Kimseden mal, mülk istemiyoruz.

DİYARBAKIR'da, kaçırılan oğlu Özkan (15) için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 274 ailenin 939 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "HDP 10 aydır kepenk kapatıp, buradan kaçıp gitti. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp, kaçtılar. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, buraya geldi, hepsi evlatlarını istiyor. Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP, Kandil'in şubesidir. Artık bunu bütün dünya bilsin. HDP, PKK ile arasına mesafe koymadığı ve çocuklarımızı PKK'dan istemediği müddetçe asla bunların kapısından kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızın dağa gönderilmesinde HDP ve FETÖ'cüler sorumludur. FETÖ'cüler, çocuklarımızın dağa gönderilmesine göz yumdular. Hem devletimize hem de bize darbe yaptılar" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: EVLATLARIMIZI HDP'DEN İSTİYORUZ - Son Dakika
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