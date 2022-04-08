EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR

08.04.2022 14:23

DİYARBAKIR'da, 17 yaşındayken, Siirt'te kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Nurettin Ödümlü, "8 yıldır evladımı göremiyorum.

DİYARBAKIR'da, 17 yaşındayken, Siirt'te kaçırılan oğlu Yusuf için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Nurettin Ödümlü, "8 yıldır evladımı göremiyorum. Garibanların çocuklarını dağa gönderiyorlar" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 282 ailenin 949 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Siirt'in Şirvan ilçesinde, 2014 yılında 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Nurettin Ödümlü, 'teslim ol' çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"8 yıldır evladımın sesini duymadım. Bunlar, 'özgürlük', 'barış', 'demokrasi', 'insan hakları' diyorlar. Bu nasıl özgürlük ve eşitliktir, bu nedir? Yeter. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar, garibanların çocuklarını dağa gönderiyorlar. O dağdakilerin çoğu, bizim gibi garibanların çocukları. Anne, babalarınızın yanına gelin. Teslim olun, ceza yok. Niye öleceksiniz, niye öldüreceksiniz? Oğlum, dayanacak gücümüz kalmadı. Seni çok özledik, ben seni affettim. Annen hasta oğlum. Eve dönmeni bekliyoruz."

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GARİBANLARIN ÇOCUKLARINI DAĞA GÖNDERİYORLAR - Son Dakika
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