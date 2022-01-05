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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELMİYORSAN, HAKKIM SANA HARAM OLSUN - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELMİYORSAN, HAKKIM SANA HARAM OLSUN

05.01.2022 12:50

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 856'ncı günde de sürdü.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 856'ncı günde de sürdü. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken kaçırılan oğlu Mikail için eylem yapan Yusuf Erdinç, oğluna teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, Eğer gelirsen baban olarak yine arkandayım. Eğer beni duyuyorsan beni kabul etmiyorsan, gelmiyorsan, Amerika'yı kabul ediyorsan hakkım sana haram olsun dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 856 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'GEL, YİNE BABAN ARKANDADIR'

2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 19 yaşında kaçırılan oğlu Mikail Erdinç için Van'dan gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Yusuf Erdinç, şunları söyledi

Oğlum sen okumuş, kültürlü biriydin, seni nasıl kandırdılar, bizi bırakıp nasıl gittin. 2015'ten beri oğlumun peşini bırakmadım. 3 senedir burada evlat nöbetindeyim. Oğlum bak sen okumuş bir adamsın, senin elindeki kalemini kırdılar, kalemin yerine silah verdiler. Kime karşısın, bize karşı. Bırak gel. Orası senin yerin değildir. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Sizi kandırıyorlar, 'Giderseniz size ceza verirler' diye. Hepsi yalan. Şimdiye kadar 33 kişi geldi. Hepsi evlerine gittiler, bir gün ceza almadılar. Gel yine baban arkandadır. Eğer beni duyuyorsan, gelirsen hakkımı sana helal ediyorum. Yine senin arkandayım. Eğer beni duyuyorsan beni kabul etmiyorsan, gelmiyorsan, Amerika'yı kabul ediyorsan hakkım sana haram olsun diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELMİYORSAN, HAKKIM SANA HARAM OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELMİYORSAN, HAKKIM SANA HARAM OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELMİYORSAN, HAKKIM SANA HARAM OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELMİYORSAN, HAKKIM SANA HARAM OLSUN

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELMİYORSAN, HAKKIM SANA HARAM OLSUN - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA GELMİYORSAN, HAKKIM SANA HARAM OLSUN - Son Dakika
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